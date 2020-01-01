由東管處主辦的 2020三仙台迎曙光，大家一起愛你愛你。（東管處提供／莊哲權台東傳真）

由東管處主辦的 2020三仙台迎曙光，大家一起愛你愛你。（東管處提供／莊哲權台東傳真）

2020年1月1日清晨6點11分，近5000人聚集在台東三仙台等待全台第1道曙光，雖然天公不做美，雲層太厚，迎曙光仍告「摃龜」，不過大家還是熱血澎湃地一起「愛你愛你‧最愛是你」，用愛迎接新的開始。

由東管處主辦的三仙台迎曙光邁入21年頭，因為天候因素，幾乎每年都與曙光無緣，但是近5000位民眾，從今天凌晨兩三點就陸續湧入三仙台，即使紅眼也要熱血。

東管處表示，今年取2020諧音以「愛你愛你‧最愛是你」浪漫調性，來傳遞對家人、親友、自己的甜蜜告白，現場特別邀請了20對曾在三仙台互許浪漫情意的夫妻檔，包含結婚20年4對、20天2對、20個月1對、結婚紀念日在1月1日及各月20號的6對、三仙台定情或拍攝婚紗者有7對，穿著情侶裝甜蜜詮釋三仙台愛情故事。

東管處指出，2020三仙台元旦迎曙光活動從2019跨年夜，由中央氣象局辦理「跨年觀星活動」熱身揭開序幕，清晨3點開始民眾只要打卡按讚即可參加「最愛是你抽抽樂」在現場抽出立榮假期套票(台北-台東來回機票加雙人住宿)及iPhone11好禮。

今年也結合「地球愛乾淨」淨灘、「蟹謝愛你」活動等呼籲大家一起愛地球，現場更設有燈光愛戀拍照區，另外，配合「我愛太陽寶寶」周年活動，在三仙台島有雄大、兔兔、小小兵、維尼熊、巧虎、皮卡丘、喜羊羊、灰太狼，陪大家一起抓周拿好禮。

(中時 )