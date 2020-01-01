台灣通過反滲透法引發各界爭議，針對大陸國台辦的批評，蔡英文總統今天反嗆「解鈴還需繫鈴人」，立法就是要因應中國滲透台灣等民主國家，對藍營擬提釋憲，她也強調這是按照立法議程通過。至於兩岸重啟互動交流是否有時間表？她說，對任何的領導人來講設定時間表是「不可能，也是不智的」。

蔡英文總統今天在發表完元旦談話後接受媒體採訪，對於大陸領導人習近平新年賀詞提到「一國兩制」完全行得通，與政協茶會也再度提到「九二共識」，蔡英文表示，我們對一國兩制台灣方案的態度、相信這也是台灣人民的共識，就是我們對一國兩制台灣方案是絕對不接受的。

反滲透法三讀通過之後，對大陸國台辦批評這是逆民心而動，蓄意製造兩岸對立，挑起對抗，必將自食惡果。蔡英文表示，她就是一句話「解鈴還需繫鈴人」。

她批評對岸，今天包括台灣在內還有很多的民主國家都紛紛立法或推動政策要防止中國對他們國內事務的滲透跟介入，問題其實不在於立這些法的國家本身，而是北京是不是能夠停止他們這些滲透介入的作為，成為國際上可以信賴的夥伴，這才是真正的正本清源。

她說，我們是民主國家，我們完成反滲透法的立法過程其實是歷經相當的時間，從去年五月就開始討論這項議案，她再一次感謝國會朝野黨團願意坐下來協商討論，讓這個法案可以順利通過，她也衷心相信每一位熱愛中華民國台灣的國民都不會接受中國的委託，去做出介入選舉等傷害國家的行為。

媒體詢問蔡英文曾說過只要台灣內部團結，中國終究會跟台灣接觸交流，蔡是否有心理準備的時間表？以會有哪些步驟來實踐台灣內部的團結，重啟兩岸之間的交流互動？

蔡英文表示，經過這次的選舉之後，台灣人民對於兩岸的關係和我們對中國的態度，大家都有一個審思的機會。所以她在選舉過程中一再的呼籲我們必須要團結，並提出四項共同認知，希望在這些共同認知之上，繼續凝聚台灣人，在面臨中國壓力步步進逼情況下，我們可以有更多、更強的共識，還有一個團結的氛圍。

她說，這些都是我們未來持續要去做的事情，但是她相信這個整個區域的情勢都還持續的在變化當中，面對這樣的複雜而且是在變動中的區域情勢，對任何的領導人來講，「設定時間表其實是不可能，也是不智的」，我們會隨時掌握機會來促成國內的團結，也會在機會適當、不設政治前提的情況下，能夠跟中國繼續展開一個有意義的交流。

對國民黨說反滲透法透過之後，要申請釋憲，蔡英文表示，在這幾天立法過程當中，朝野政黨都有坐下來溝通協商且進入逐條討論，逐條討論之後才交付投票，整個過程是按照我們的立法的相關規範跟議程。

她也非常感謝朝野立委都願意坐下來協商，讓這個法案可以順利的通過，也希望可以抱持著一個理性的態度來看這個問題，台灣社會在面臨中國的全面滲透台灣的情況下，很多的民主國家也都有相同或類似的立法，「我們也需要這樣的法律」。

外媒也詢問反滲透法對國際社會的影響？蔡英文笑了一下之後表示，就像她上面講的，反滲透法的通過，其實它的問題的根源還是在北京當局，對於很多民主社會持續滲透跟介入很多的國內事務，同時與被介入或者滲透的國家社會常常有對立的情況。所以很多的民主國家也開始透過立法，或者是行政措施或政策做一些反滲透的作為。

她要說，如果台灣沒有一定的作為，很多國際社會的朋友一定覺得，我們是處在中國壓力第一線的國家，難道我們對這些事情都不在意？難道我們對這些事情，不能夠凝聚力量來有一個適當的立法來處理？

她說，作為在中國壓力第一線的台灣，而且是滲透活動不斷的台灣，我們確實是需要一個法律，讓台灣可以更安全，也不會因為滲透跟介入，造成社會的對立。

(中時 )