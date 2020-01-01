2019年12月31日晚，長三角鐵路部門公佈最新消息。預計2020年春節前將開行17趟團體包車列車，乘車團體人數逾8000人次。

此次包車的車型包括9趟「G」字頭、3趟「D」字頭、5趟普速列車，始發地區涉及上海、蘇州、杭州等地，去向為成都、貴陽、西安、鄭州、阜陽等西南、西北、中原方向，最大單個團體人數超過1000人。

17趟包車列車，大部分安排在1月18日之前開行，避開了1月18日至22日時間段的客流最高峰。上海站副站長李毅說：「這樣大規模的旅客團體如果沒有組織起來，而是通過個人零散的方式出行，旅客需要自己辦理購票、乘車等一系列手續，鐵路客運組織和其他零散旅客有序出行可能會受到一定影響。我們歡迎更多的零散務工旅客通過團體的方式集中乘車。」

春運包車回家，是2020年長三角鐵路在全國率先推出的新服務。鐵路部門表示，推出這一服務，源於今年春運客運運力的大幅提升——在即將到來的春運中，長三角鐵路計畫安排開行圖定旅客列車1000對，增開旅客列車276對；開行列車總數達1276對(其中動車組列車950對)，同比增加124.5對，同比增長10.8％。

(旺報 )