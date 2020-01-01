國民黨總統參選人韓國瑜去年12月29日在台中舉行造勢活動，超過30萬名支持者不畏風雨，現身力挺韓國瑜。資深媒體人黃暐瀚昨提及韓粉的小故事，引來許多回應，自由作家洛杉基看完後直言， 蔡英文距離人民太遠了！

黃暐瀚昨在《POP撞新聞》節目上談及韓國瑜台中造勢活動，當天場地一片爛泥，還有人拄著拐杖也要進去。此外，還有支持者帶著寫有「帶神仙老爸來挺韓，韓總對爸爸有情，女兒對韓總有義，情義相挺，同心走同路，唯一支持國政配」字樣的看板，現身力挺韓國瑜。

黃暐瀚透露，去年六月時，一名韓國瑜支持者的父親臥病在床，並希望韓國瑜打氣。韓國瑜果真錄一段影片幫她爸爸加油集氣，韓還在影片中相約在雲林泡茶聊天。該名支持者的爸爸最終雖病逝，但在告別式時，韓國瑜信守承諾，靈堂上兩罐茶葉，上面署名「晚 國瑜 敬弔」。這名支持者也感動表示，很多事情韓說到做到，因此舉牌表達恩情。

對此，洛杉基在臉書表示，這種發自庶民內心的動人小故事，只會存在韓國瑜的支持者當中，而且比比皆是。反觀蔡英文支持者中，幾乎看不到這類動人小故事，除了預先安排好的橋段。他直言，蔡英文距離人民太遠了！

(中時電子報)