朴子風箏隊施放國旗風箏，現場氣氛無比動人。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

神奇樂坊演奏國樂國歌及國旗歌。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

魅力姐妹舞蹈社也進行舞蹈表演與民眾一起跳帶健康操。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

現場民眾開心地比愛心。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

民眾不畏清晨冷冽的寒風，攜家帶眷前來。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子市公所還發送國旗提袋、紅包袋及市長吳品叡自費手寫印製的春聯。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧（左二）及不分區立委提名人翁重鈞（左三）等人也至現場和民眾問早。（國民黨嘉義縣黨部提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市公所今日早上6點30分在市公所前廣場舉行元旦升旗典禮，現場滿滿的民眾，不畏清晨冷冽的寒風，攜家帶眷前來等待今年第一道曙光，市公所還發送國旗提袋、紅包袋及市長吳品叡自費手寫印製的春聯，最後由朴子風箏隊施放國旗風箏，群眾遠望國旗飄揚，氣氛無比動人。

今日除了升旗儀式，市公所還準備精彩的藝文表演，邀請神奇樂坊演奏國樂國歌及國旗歌，另魅力姐妹舞蹈社也進行舞蹈表演與民眾一起跳帶健康操，市長吳品叡也向現場民眾互祝佳節愉快。

國民黨嘉義縣黨部也參與全縣唯一一場的升旗典禮的朴子升旗典禮，國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧及不分區立委提名人翁重鈞等人也至現場和民眾問早，並一同高唱國歌，展現新年新氣象與新活力。

今年剛好是朴子市命名為「朴子」滿100周年，歷史記載西元1920年（民國9年），台灣總督府實施州廳－郡市—街庄三級地方區劃，改「樸仔腳」為「朴子」，今日的升旗典禮也慶祝「朴子」命名100周年生日快樂。

(中時 )