伯朗咖啡棄守天母！「租約到期」12/31關最後一家店。(中天新聞提供)

2020第一天，伯朗咖啡館遭爆將關10家門市！2019年11月收掉天母二店，當時官方說法是因租約到期，其實是沒賺錢而撤店。現在有消息傳出，伯朗總公司規畫關掉10間門市，其中包括淡水店1月底就要吹熄燈號。

伯朗咖啡館是知名咖啡連鎖咖啡店，母企業是金車公司，由金車罐裝咖啡品牌「伯朗咖啡」而得名。伯朗成立21年，全台門市原有44家，其中台北有24家，桃園9家、宜蘭7家、新北3家及台中1家。但2019年以租約到期為由，關掉指標門市天母二家店，當時有內部員工爆料，其實是天母商圈沒落，生意不好而收掉。

聯合報報導，伯朗總公司計畫收掉10間分店，從去年11月開始，已收掉重二、天母、民族、建北、八德、延吉、中和遠東7家分店，2020年1月底則計畫收掉淡水分店，重一、承德分店被列入觀察名單。伯朗咖啡表示，有些店家營運狀況不如預期，所以決定在年底前做整頓，而釋出的人力都依勞基法資遣。

(中時電子報)