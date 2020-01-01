教育部今天表示，已公告「大專校院設置原住民族學生資源中心之人數」，鼓勵原住民學生達30人之公立學校、100人之私立學校設置原住民族學生資源中心。預計全國將有近9成大專校院設原資中心，並置專人服務原住民學生。

依去年6月19日公布修正《原住民族教育法》第25條第1項規定，為建立原住民學生在校就學及生活之文化支持系統，並促進族群友善校園環境，大專校院的原住民學生達一定人數或比率者，教育部應鼓勵設原資中心，並指定專責人員，以輔導其生活及學業；其人數或比率，由教育部會同原民會公告。

原民會2012年已依修正前的原教法規定，與教育部會銜公告鼓勵原住民學生達100人的大專校院設置原資中心；本次公告，除主政機關改由教育部辦理外，另因公立學校經費多來自政府機關，應肩負更多社會責任，所以訂定較低人數規模。

教育部表示，已於2017年起擴大補助學校設置原資中心，並設置北、中、南、東 及專科學校等5個區域原資中心，至2019年計有112校成立。為落實原教法規定並強化原資中心組織功能，於今年起再增編預算5000萬元，將原資中心補助計畫併入高等教育深耕計畫，並專款補助每校專責人力經費。

教育部說，大專院校原資中心除提供校內原住民學生一站式的輔導服務，更將成為提供全校原住民族文化的重要單位，因此本次公告的人數只是政府鼓勵學校設置原資中心的基準，教育部將持續會同原民會，透過政策計畫引導以及爭取更多資源的挹助，加強原資中心輔導功能。

(中時 )