送豬迎鼠！在2020元旦這一天，來看看一個有豬鼻子的蛇，模樣可愛，還會「裝死」呢！並不是每種蛇都長得可怕而且兇猛！台北市立動物園推薦大小朋友，前去兩棲爬蟲館認識傳說中的豬鼻蛇，造型可愛的牠們，絕對是克服對蛇類恐懼症的最佳首選！

豬鼻蛇裝死時會將腹部朝上、張開嘴巴露出舌頭（薛庭安攝）。（台北市立動物園提供）

豬鼻蛇擁有一對像豬一般的鼻子，體型比起其他蛇類來得肥短許多，因此人們總會用可愛一詞來形容牠們。豬鼻蛇生長於乾燥沙地和矮草原，身上深褐色斑塊是牠們的最佳保護色。

鼠年即將來臨，大家不妨在告別豬年前，來兩棲爬蟲館看看這些可愛且溫馴的「豬鼻蛇」！（薛庭安攝）。（台北市立動物園提供）

牠們平時善於鑽土捕食，具有極高的掘土本能，所以在飼養環境方面，保育員們除了使用照養一般蛇類的保溫燈、岩板、木頭、樹幹外，更量身打造了一個可以向下挖掘的飼養箱，讓牠們可以在人工布置的環境下，依舊保持原本的掘土本能。

說到誰是兩棲爬蟲界的影帝影后，冠軍寶座絕對非豬鼻蛇莫屬！生性溫馴的牠們在遇到危險時，會模擬毒蛇將頸部撐開，發出「嘶嘶」聲響，或是快速扭動身體並做出擺尾姿勢，如果這一招無法嚇跑敵人，牠們便會戲精上身，表演原地「裝死」，豬鼻蛇「裝死」時會將腹部朝上、張開嘴巴露出舌頭，呈現痛苦無比的樣子。

豬鼻蛇生長於乾燥沙地和矮草原，身上深褐色斑塊是牠們的最佳保護色。（台北市立動物園提供）

但光是這樣還不夠，有些個體還會發出如同屍體般的惡臭，讓敵人誤以為牠們是真的死掉了，但這些伎倆可都難不倒每天照顧牠們的保育員，因此人工照養下的豬鼻蛇不太會出現裝死的行為，想要觀察豬鼻蛇「裝死」演技的民眾，在兩棲爬蟲館可就要撲空了！

豬鼻蛇的毒性非常微弱，只能對蟾蜍等小動物造成危害，對人類是無害的（薛庭安攝）。（台北市立動物園提供）

豬鼻蛇雖然是毒蛇，但牠們的毒性非常微弱，只能對蟾蜍等小動物造成危害，對人類是無害的。野生豬鼻蛇的主食為蛙、蟾蜍及小型蜥蜴，由於這些食物並不是一年四季皆有，因此要餵食人工飼育的豬鼻蛇可是一門學問，保育員通常會選擇營養價值高，且容易取得的乳鼠，但並不是每隻豬鼻蛇都會乖乖地將乳鼠吃下肚，面對出現拒食行為的豬鼻蛇，保育員會嘗試將餌料沾上蟾蜍或青蛙的氣味，希望藉此增加牠們的食慾。鼠年即將來臨，歡迎民眾不妨在告別豬年前，來兩棲爬蟲館看看這些可愛且溫馴的「豬鼻蛇」！

(中時電子報)