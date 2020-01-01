許多婆婆媽媽一早就到現場排隊，希望從馬英九手上拿到春聯。（摘自賴士葆臉書）

馬英九、賴士葆、郝龍斌一同發春聯，民眾非常熱情，希望能拿到春聯。

馬英九、郝龍斌和賴士葆三人和年輕人一同騎單車，共同慶祝元旦。（摘自賴士葆臉書）

2020總統立委大選進入白熱化階段，今日正逢元旦，台北市第八選區（文山、南中正）國民黨立委候選人賴士葆一早和前總統馬英九及前台北市長郝龍斌一同到靜心中小學升旗唱國歌並發送春聯，許多支持者一早就來排隊，盼能從馬前總統手上拿到春聯，發放春聯後，馬英九、郝龍斌和賴士葆三人和年輕人一同騎單車，共同慶祝元旦。

馬英九說，今天是元旦，大家都知道中華民國一路走來非常辛苦，現在更需要一個尊重憲法的政府，馬也拿自己看過的「民主國家如何死亡」作為舉例，他說，民主不是一次政變或戒嚴就死亡，而是滴水穿石的逐漸改變。

馬英九表示，中華民國正面臨同樣類似的事情，「反滲透法」是一個概念不明確的法律，按現行法規定，法律需以明文為限，但這部法律規定的不清楚，什麼叫做滲透？什麼叫做委託、指示？更罕見的是沒有主管機關，像這樣涉及人民權利、涉及政黨重大發展的法律，竟然沒有主管機關。

馬說，日前他詢問法務部的代表，如果該法沒有明確定義會不會窒礙難行，法務部代表，不願表態，他擔心這部法律根本不是出自政黨的考慮，好不容易建國超過100年成為亞洲民主最精彩國家，也獲得美國總統的肯定，馬還說，不希望因為執政黨的關係讓台灣的民主毀滅。

馬也指出，他擔心這部法律根本不是出自政黨的考慮，好不容易建國超過100年成為「亞洲民主最精彩國家」，更獲得美國總統的肯定，馬還說，不希望因為執政黨的關係讓台灣的民主毀滅，這也將造成台灣民主很大的災難。

郝龍斌則簡單的說，中華民國絕對不是口號，是國號，為了要捍衛中華民國，所以要支持總統候選人韓國瑜，並讓國民黨立委過半，賴士葆凍蒜。

賴士葆則表示，能在元旦升旗唱國歌，非常開心，並指出，希望這一代唱國歌，下一代和下下一代也都能唱國歌，並高喊「中華民國萬歲！」

(中時 )