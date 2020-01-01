孫道存刑滿另涉他案又被羈押禁見。

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存被控掏空200億元遭判刑3年入監，1日刑滿，不過，台北地方法院罕見的元旦開庭，將刑滿的的孫道存自八德外役監提訊到庭，就被控另涉業務侵占等案，審酌是否羈押，庭訊後，北院認定孫涉重罪且有串證之慮，裁定羈押禁見。

孫道存是被控長期挪用太電旗下太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會基金逾1.2億等案，支付880多萬元的二審民事訴訟費及清償債務、財務周轉、私人開銷，遭北檢依公益侵占罪嫌起訴。

(中時 )