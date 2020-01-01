孫道存刑滿 另涉他案又被羈押禁見 11:322020/01/01 中時 張孝義 、 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 太平洋電線電纜公司前董事長孫道存（右）因掏空公司200億遭判刑3年，1月1日在龜山八德外役監獄服刑期滿，不過，孫道存另涉及侵占基金會1.24億元案件，因此還沒步出監獄，就被台北地方法院提訊。北院開庭後，認定孫有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見，隨後，孫被押上囚車送到台北看守所。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 孫道存刑滿另涉他案又被羈押禁見。 太平洋電線電纜公司前董事長孫道存被控掏空200億元遭判刑3年入監，1日刑滿，不過，台北地方法院罕見的元旦開庭，將刑滿的的孫道存自八德外役監提訊到庭，就被控另涉業務侵占等案，審酌是否羈押，庭訊後，北院認定孫涉重罪且有串證之慮，裁定羈押禁見。 孫道存是被控長期挪用太電旗下太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會基金逾1.2億等案，支付880多萬元的二審民事訴訟費及清償債務、財務周轉、私人開銷，遭北檢依公益侵占罪嫌起訴。 (中時 ) #孫道存 #羈押 #太電 #掏空 #太電案 #八德外役監 #假釋 也許您會感興趣 推薦閱讀 約北檢取款詐騙集團車手羈押禁見 01:572019/12/29 社會 反滲透法掏空民主 04:102019/12/30 時論廣場 國民黨指控 民進黨護航張綱維掏空遠航 13:122019/12/30 政治 孫道存元旦刑滿 獄方：若無另案接押中午前出監 15:172019/12/30 社會 國家被掏空 張善政：想推動抗稅運動 15:422019/12/30 政治 藍指綠護航張綱維 掏空遠航 04:102019/12/31 生活新聞 掏空和旺實業40億 劉永祥更審判9年 12:552019/12/31 社會 孫道存服刑期滿 還沒踏出監獄又上囚車 09:442020/01/01 社會 社會熱門新聞 女大生外賣送雞遭性虐3天裸慘死 6兇嫌公審處極刑大快人心 - 社會 月薪7萬房租2萬8500 台北男業務大呼：很值得 - 社會 彰化驚傳火車撞堆高機 火車頭半毀堆高機慘撞爛 - 社會 男騎車亂入台中跨年舞台 吳宗憲：有這段我不知！ - 社會 保釋金500萬元不成比例 北院裁定羈押孫道存 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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