即使印度總理莫迪試圖讓國內延續將近3週的抗議行動降溫，仍有成千上萬印度民眾在跨年夜以抗議公民法修正案的方式迎接2020年。

印度政府於2019年12月12日簽署新的公民法修正案（Citizenship Amendment Act, CAA），讓來自阿富汗、孟加拉、巴基斯坦的非穆斯林少數族群更容易取得印度公民身分，由於法規排除穆斯林，從那天開始，抗議行動就撼動全國。

政府還提議建立全國公民登記資料庫（National Citizens' Register, NRC），許多印度人除了反對這項提議之外，也擔心新法歧視穆斯林少數族群，將一點一點破壞印度的世俗憲法。

公民法修正案及全國公民登記資料庫都是莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）的選舉政見。

抗議群眾規劃至少在首都新德里發起3場集會抗議，包括在沙辛巴格區（Shaheen Bagh），當地數百名居民已把一條主要公路封鎖18天之久。

25歲的沙辛巴格區居民伊爾沙德（Irshad Alam）抱著一歲大的孩子，站著妻子身邊，他說他每天都參與抗議活動，「這裡冷死了，但我們還是待在這裡，因為我們在乎這個運動」。

另一名居民馬述（Maqsood Alam）說，抗議群眾無懼警察鎮壓，「我們每天都預料到會有鎮壓，但我告訴你，這裡的群眾不怕政府，他們隨時可以為這個運動獻出生命，我們不會離開，直到政府撤回法案」。

(中央社)