國民黨總統候選人韓國瑜1日參拜台南玉皇宮後，接受媒體聯訪，對於調查局約談台大教授、農民，韓國瑜表示，恐懼氛圍對台灣沒有幫助；而針對立法院通過《反滲透法》，韓強調多數暴力、鴨霸表決是民進黨過去在野時最痛恨的方式，結果他們現在照樣做，而且更惡劣，還是總統直接下令立法院通過，他再次承諾，若當選、國民黨立院過半，將重新檢討《反滲透法》。

韓國瑜痛批調查局到處約談，不只台大教授、8位農民，現在還有很多民眾因為在網路上發表不滿政府的言論被約談，心裡非常害怕，他問蔡政府，到底是要讓人民愛你而支持你，還是怕你而支持你？他認為拚命營造恐懼氛圍，對台灣社會沒有幫助。

媒體再問《反滲透法》，韓國瑜繼昨晚臉書發文之後，再度表示，未來若當選，國民黨立法院過半，他會重新檢討反滲透法，讓台灣人民過沒有恐懼的日子。

他說，用多數暴力、鴨霸方式表決議案，是過去民進黨最痛恨國民黨的作法，結果他們現在做一模一樣、而且更惡劣的事情，連一讀會都沒有，還是總統直接下令立法院通過。

(中時 )