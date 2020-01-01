李小姐的母親因在臉書貼出這篇文章遭違法社會秩序維護法查辦。（周錫瑋辦公室提供）

被約談的當事人被警察加入「麥擱騙｜真人查證｜MyGoPen」群組。（周錫瑋辦公室提供）

周錫瑋痛批這根本就是「陷人不法的釣魚」。（周錫瑋辦公室提供）

周錫瑋痛批這根本就是「陷人不法的釣魚」。（周錫瑋辦公室提供）

周錫瑋痛批這根本就是「陷人不法的釣魚」。（周錫瑋辦公室提供）

國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋與文傳會副主委兼發言人王鴻薇今天偕同受害者親身說明被約談過程，因轉傳立委質詢影片被控農業金控嫌犯的陳小姐講到激動之處一度哽咽，周錫瑋痛批，政府箝制言論自由，甚至還要當事人加入「釣魚群組」，然約談小老百姓的背後有更高的人在指導，要求行政院、蔡英文出面說明。

國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋痛批，最近發現有多名升斗小民遭刑事警察局、調查局、電子警察隊、地方警局約談，送法院起訴，痛批民進黨政府淋漓盡致施展綠色恐怖，箝制言論，恐嚇人民不能講話。

周錫瑋指出，在我們國家，法官要核可才能申請監聽，但卻發現line群組中的人全遭約談，要求行政院出面說清楚，政府有多少組織在監聽、監看line、FB等社群媒體，如何計算積點、積分？有無下令做這些事情？

周錫瑋說，警察偵訊後，還把當事人加入「麥擱騙｜真人查證｜MyGoPen」群組，註記「真人一對一回覆！破解謠言詐騙訊息ing」，要當事人把資訊傳到這個群組，這根本就是「陷人不法的釣魚」，然而該群組人數多達3萬多人，也無法一對一回答，而且大家都上不了這個群組。

文傳會副主委兼發言人王鴻薇表示，希望警政署能說明這是釣魚群組，還是綠色恐怖查辦升斗小民的群組，且她也接獲南投警局要80歲老公到台北問訊，新北汐止警局要辦雲林西螺鎮當事人等個案，如今警察全體動員搶案子查辦，難道是回歸戒嚴、清朝文字獄？

記者會上也找來三名被約談過的受害者親身說明，陳小姐一度哽咽地說，她只是在臉書上轉貼立委高金素梅質詢影片，卻被警局疑涉農業金控罪遭約談，「我好害怕」，偵訊時被追問何時加入韓粉，她再三澄清轉貼只是個人意願與韓粉一點關係都沒有。

另一名李小姐說，她的母親只是在臉書貼文寫到，「有消息傳來，今年投票，中選會使用油性印泥，不容易乾，蓋完選票摺疊時會染到旁邊，開票時紙要是韓國瑜就是廢票，蔡X文就是有效票，如此做弊太無恥，大家告訴大家，廣傳出去，投票時要注意！稍微吹乾在折疊！」然卻被以違法社會秩序維護法查辦。

最後，朱小姐透露自己在群組中轉傳王立強與林飛帆假合照，被群組中有心人舉發，接到刑事警局傳訊，令她惶恐，覺得很無辜，陷入恐懼，不知道如此政權如何團結人民。

(中時 )