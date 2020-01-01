彰化縣元旦升旗活動以鼠年為主題，打造爆米花派對的歡樂氣氛。彰化縣長王惠美進場時造型吸睛。（謝瓊雲攝）

彰化縣元旦升旗活動以鼠年為主題，打造爆米花派對的歡樂氣氛。彰化縣長王惠美進場時造型吸睛。（謝瓊雲攝）

彰化縣各界上午在彰化縣府前廣場舉行升旗典禮，今年以鼠年為主題，彰化縣長王惠美頭戴米老鼠造型髮箍，牽著兩隻鼠寶寶、率領眾多大型布偶公仔進場，呈現歡樂派對氣氛。王惠美致詞時強調，新的一年未來重點將持續健全交通路網，積極推動「一軸一環雙樞紐」交通計畫，平衡彰南、彰北的大眾運輸工具，串聯產業園區跟工業區的交通，同時加速彰化市鐵路高架化，打通交通的任督二脈。

縣府廣場聚集近千人潮，王惠美、救國團彰化縣團委會主委楊友仁、彰化市長林世賢及多名縣議員，與來自各機關、團體、社區等各界代表，與參加民眾一起升旗，唱著國歌向國旗致敬，歡度中華民國109年元旦，之後更全場一起帶動唱、跳，朝氣、活力滿滿。

王惠美表示，2020年諧音是「愛你愛你」，新年第一天縣府與各界高唱國歌，迎接新的一年，她將會繼續帶領縣府團隊全力以赴，努力打拚，讓彰化成為一個幸福宜居的好地方，與所有縣民共創美好未來。。

王惠美細數、回顧過去一年縣政成果，縣府團隊努力爭取彰化市鐵路高架化並通過交通部審核，還有6棟長照社福大樓、彰化市人本城區環境整合計畫、烏溪遊憩廊道自行車計畫、番雅溝花壇排水等重大區域排水改善工程等；另外，縣政團隊共推出21個全國首創，局處業務推動獲中央首獎肯定已有37項。

王縣長表示，嶄新的一年，施政重點將持續健全交通路網，積極推動「一軸一環雙樞紐」交通計畫，平衡彰南、彰北的大眾運輸工具，串聯產業園區跟工業區的交通，同時加速彰化市鐵路高架化，打通交通的任督二脈。包括產業經濟、社會福利和教育等各方面，都將用踏實腳步、負責的態度加速發展各項建設，逐步實現彰化縣朝向宜居城市邁進。

(中時 )