台中市新聞局長黃國瑋表示，無人機預定要起飛時，因為訊號不穩，技術團隊擔心操控發生問題，加上風速過大，決定延後至凌晨1點起飛。（盧金足攝）

后里麗寶樂園第二停車場的跨年晚會，湧入25萬人潮，市府安全考量，延後無人機展演。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府昨晚在后里麗寶樂園舉行跨年晚會，原先預定居動300架無人機展演，延後到凌晨1點才順利起飛。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕昨晚在倒數前夕抵達后里現場，與25萬人共同欣賞摩天輪炫彩燈光秀，迎接2020到來！（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府昨晚在后里麗寶樂園舉行跨年晚會，原先預定居動300架無人機展演，延後到凌晨1點才順利起飛。市長盧秀燕1日受訪表示，這是經過審慎決定，在無人機準備起飛前，執行團隊測量風速超過標準，而且昨日現場人潮相當多，有安全疑慮，市府秉持「安全零容忍」態度，凌晨12點時不勉強起飛，以市民安全為最大考慮。

市府昨晚在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場同步舉行跨年晚會，盧秀燕在倒數前夕抵達后里現場，與25萬人共同欣賞摩天輪炫彩燈光秀，迎接2020到來，但跨年倒數時刻，預定演出的無人機及摩天輪「天空之夢」燈光秀絢麗展演，民眾等不到300架無人機，最後只有100多架無人機在凌晨1點起飛。

盧秀燕說，昨天很可惜，跨年活動節目非常精彩，所有藝人男神、女神都在台中市跨年，市民朋友大呼過癮，唯一可惜美中不足的是無人機未按表訂時間展演，經過審慎決定，在無人機準備起飛前，執行團隊測量風速超過標準，昨日現場人潮相當多，有安全上的疑慮，市府秉持「安全零容忍」態度，凌晨12點時不勉強起飛，以市民安全為最大考慮。

新聞局長黃國瑋表示，無人機起飛位置靠近后里麗寶樂園馬拉灣附近，當時人潮已湧入25萬人次，因為訊號不穩，技術團隊擔心操控發生問題，加上風速過大，決定延後至凌晨1時起飛，不過也因為風速問題，所以圖案無法控制那麼多，針對活動表現不夠圓滿，新聞局對市民朋友表示「抱歉！」

媒體追問盧秀燕昨天開玩笑稱「三立電視台」為「兩立」一事，盧秀燕表示，她與三立副總交情非常好，昨天她與三立副總在後台見面時，稍微自嘲一下，她說，因為她與三立副總相當熟悉，所以就在台上大膽開了一個玩笑，盧秀燕笑著說「過年期間大家快樂！」

此外，昨晚跨年晚會結束後，發生一名男子騎摩托車衝上舞台事件，新聞局長黃國瑋指出，市府團隊在跨年倒數後離去，警方也在外面疏散人潮，當時一名大學生硬闖貴賓入口處，撞傷阻擋的工讀生，直接騎摩托車衝上舞台，警方快速制服，幸好該名工讀生反應快，急速跳開，警方以《社會秩序維護法》進一步處理。

(中時 )