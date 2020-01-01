基層警察說打假消息已經殺紅眼。（韓辦提供）

台大教授蘇宏達在網路評論故宮政策遭約談，國民黨今天邀請更多市井小民來描述遭警方約談的過程。韓辦發言人葉元之今天再爆料，警政署下達多到公文要求基層打假新聞，積分甚至跟查賄一樣，更有某市刑大副隊長私下表示，「有很大績效壓力，署假訊息的公文下了好幾道，大家都殺紅了眼。」

葉元之指出，今年警方的績效考評方式有了調整，打假消息有行政獎勵跟考核，假消息抓越多考核就越高，查賄的積分竟然跟打假消息積分是一模一樣。查獲散播謠言每案10分，查獲賄選案件，一般現金、禮品賄選，也是每案10分。

葉元之說，因為查現金禮品賄選比較困難，警察去網路上面找到看到有人在分享訊息，說他是假圖，比較容易。而這個績效也讓基層員警有空前壓力，只要出現看似對蔡英文不利的訊息，馬上就有人去偵辦，才會發生，有雲林老農說反滲透不合理，台南警察跑去雲林抓，還有新北市警察跑去偵辦新竹的案例。

內政部長徐國勇下打假消息的公文，只要是黑蔡，或是對民進黨不利的訊息，很快就會抓到，連學生質疑陳菊後面的是不是吳宗憲？詢問一下，就被抓，民進黨的人都不能講，蘇宏達評論故宮政策，也被警察找上門，網路上這麼多黑韓，怎麼沒有主動偵辦？要不要看打馬悍將，只是賭藍粉絲團，每天製造假消息，沒有去抓嗎？

(中時 )