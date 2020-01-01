印尼首都雅加達跨年夜下起大雨，導致河川水位暴漲，許多地區大範圍淹水，雅加達東區有些地方淹水幾乎達屋頂，房屋和車輛泡在水裡，住在低窪社區民眾被疏散到較高處避難。

大雅加達都會警察在社群網站更新災情消息。照片顯示，至今天早晨，雅加達東區Cipinang Elok的水深及胸，Pinang Ranti社區也是一片汪洋，淹水幾乎高達屋頂，救難人員滑著橡皮艇尋找是否有人受困。

印尼媒體綜合大雅加達都會警察的訊息報導，清晨6時左右，雅加達南區Kalibata的淹水高達1公尺。雅加達西區的Jalan Bambu Kuning淹水有50至60公分，北區的Kelapa Molek及Kelapa Gading Timur等地淹水有30至60公分，市中心Cempaka Putih等地也多處淹水。

大雅加達地區的淹水情況，目前還沒有傳出造成人員傷亡的消息。

(中央社)