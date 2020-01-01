曾推動廢票運動的全國公務人員協會榮譽理事長李來希今天表示，2014年因不滿馬英九執政時砍了退休軍公教人員年終慰問金，發起廢票運動，導致國民黨選舉大敗，「當時只想給國民黨當頭棒喝，沒想到國民黨是這麼不經打」。親民黨總統參選人宋楚瑜提出當選將重新檢討年改，他也質疑宋楚瑜所言是空話。

李來希今天接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，即使砍了退休軍公教人員年終慰問金，但國債問題仍存在，「表示這個國家的財政問題不是軍公教」。

他認為全世界國民財富都集中在壯年，「用已經退休的資深公民所得和剛進入職場的青年人去比」並不合理。李來希表示民進黨所操弄的世代對立是為了改革不惜造世代對立，但這種對立是不必要的。

至於親民黨總統參選人宋楚瑜提出如當選將重新檢討年金改革政策，李來希表示曾與宋楚瑜會面，但「點滴在心」，他更質疑宋楚瑜所言是空話。李來希也提到在監督年金改革行動聯盟發起7天7夜的絕食行動時，親民黨與宋楚瑜皆未有探視，「韓國瑜第一時間就來探視」。

李來希認為，民進黨粗暴地改年金制度，此議題是無法再對民進黨有期待。外界傳出「棄韓保宋」，他認為若棄韓保宋就是支持蔡英文，這個票就等同廢票。

(中時 )