台南公園升旗典禮現場萬頭鑽動，氣氛十分熱烈。（洪榮志攝）

國民黨總統候選人韓國瑜帶領現場支持者高唱《中華民國頌》。（洪榮志攝）

國民黨總統候選人韓國瑜趕往台南公園參加元旦升旗台南場。（洪榮志攝）

「報告！應到1萬6888人，實到1萬6888人，完畢！」國民黨台南市黨部主委謝龍介元旦上午在台南公園化身值星班長，向現場指揮官總統候選人韓國瑜報告參加升旗典禮的人數，現場「總統好！」「韓國瑜！凍蒜」的歡呼聲響徹雲霄。

韓國瑜上午先在高雄參加2場升旗典禮後，又火速趕到台南公園參加台南場的升旗典禮。會場由台南市立委候選人蔡淑惠、童小芸擔任升旗手，洪秀柱、蔡育輝、李武龍等立委候選人，也率團隊陪同參加，大伙還高唱《中華民國頌》，現場萬頭鑽動，氣氛十分熱烈。

韓國瑜表示，2019承載著好多憂愁哀怨，已經離我們而去。4年來，台灣人用「苦、茫、翻、亂」4個字代表，熬過來真的很不容易；從今年起，大家一起努力，手牽手心連心，用神聖的選票、高貴的意志力、智慧的判斷，從2020年開始，未來4年台灣人民要用另外4個字「爽爽爽爽」，來表達台灣的整體氣氛。

接著，韓國瑜批評說，台灣人民善良、聰明、勤勞、重視教育，又有全世界第4高的外匯存底，過得這麼苦是不對的，因為政府環節出包了。像昨天通過的反滲透法，人民脖子上被綁了炸彈，遙控器在民進黨手上，空白授權太可怕了。民進黨要人民愛你還是怕你？包括台大教授都被查水表，企業界不敢說話、社團不敢表態，只要不支持民進黨，就會活在恐懼之下。

不過，韓國瑜強調，只有愛才有力量，怕只會產生距離。30年來，大部分的台南鄉親愛民進黨、期待很高，把選票無怨無悔投給民進黨，只要民進黨出來選舉，大家出錢出力，期待民進黨帶來快樂幸福日子。但鄉親們覺醒吧！投了30年，像養孩子一樣讓民進黨壯大，但今天權貴在上面貪汙腐敗、吃香喝辣，離人民越來越遙遠，這不是聰明的台南人應該做的決定。

韓國瑜呼籲，親愛的支持民進黨的好朋友、支持台獨的好朋友，請擦亮眼睛，民進黨變了，不是清廉勤政愛鄉土的政黨，今年用選票來證明大家是明辨是非、善惡的，「我不相信邪惡會戰勝光明」，經歷30年以上民主洗禮，我們一定要選出優秀的來政治人物帶領國家。

(中時 )