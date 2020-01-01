NBA》35歲生日感言 詹姆斯謝謝球迷信任 11:072020/01/01 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 湖人前鋒詹姆斯歡度35歲生日，發文感謝球迷、家人與朋友的支持和信任。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖人當家球星詹姆斯剛歡度35歲生日，他立刻在網路上發表生日感言，感謝球迷這些年來的支持和信任，他會繼續在這條路上努力奮戰。 「人生走過35年，我希望至今每個愛我的人都依然能為我感到驕傲！感謝你們這些年來的信任，有時候我都不敢相信自己有這樣的能力，對此，我要誠心誠意地說，你們的這份信任對我而言意義重大。」 「對於我的家人和朋友，感謝你們允許我來帶領整個家庭，同時我也希望能提供你們勇氣，此刻的我感到無比幸福，我才能活出精采的人生。」 (中時 ) #湖人 #詹姆斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》柳賢振加盟藍鳥 韓裔球迷超興奮 13:222019/12/28 體育 蒲亭致電感謝川普 分享情報阻止俄國境內恐攻 09:262019/12/30 國際 盧秀燕感謝林佳龍10萬大軍守護台中市 19:402019/12/30 社會 交通部對中捷綠線延伸提協調方案 中市府：感謝化解僵局 19:562019/12/30 政治 呂孫綾掛看板感謝藍議員 蔡淑君：服務不分藍綠 23:122019/12/30 政治 彭政閔引退 全台瘋恰恰 04:102019/12/31 運動天地 龍魂再現 樂天接手桃猿 04:102019/12/31 運動天地 虎山國小歲末音樂會 感謝身邊每一個人 17:072019/12/31 生活 體育熱門新聞 影》BWF精選趣味鏡頭 這一球讓戴資穎大笑 - 體育 NBA》狀元郎即將復出 鵜鶘再添戰力 - 體育 MLB》球員為何不拿球棒打架？ - 體育 富邦挖角出狠招 猿隊差點剩半條命 - 體育 羽球》耶誕大餐？ 戴資穎送上「18塊肌」 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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