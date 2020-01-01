湖人當家球星詹姆斯剛歡度35歲生日，他立刻在網路上發表生日感言，感謝球迷這些年來的支持和信任，他會繼續在這條路上努力奮戰。

「人生走過35年，我希望至今每個愛我的人都依然能為我感到驕傲！感謝你們這些年來的信任，有時候我都不敢相信自己有這樣的能力，對此，我要誠心誠意地說，你們的這份信任對我而言意義重大。」

「對於我的家人和朋友，感謝你們允許我來帶領整個家庭，同時我也希望能提供你們勇氣，此刻的我感到無比幸福，我才能活出精采的人生。」

(中時 )