大陸新聞網今天元旦報導，前瞻2020年，大陸這一年，將是全面建成小康社會和《十三五規畫》收官之年，大陸要實現第一個百年奮鬥目標。全面消除絕對貧困、首次火星探測任務、5G全面商用等等一系列國家大事和民生關切，讓2020年備受期待。

報導強調，2020年大事有：

全面建成小康社會：2020年3月，大陸全國兩會將在北京召開，關鍵的時間節點，大陸將要如何規畫這一年的發展藍圖，備受期待。

全面消除絕對貧困：伴隨全面建成小康社會，2020年，絕對貧困也將在大陸全面消除，千百年來困擾中華民族的絕對貧困問題即將歷史性地畫上句號。過去40年，大陸完成了卓越的經濟轉型，8億多人成功脫貧。

報導稱，以下2020年這些大事很重要：

大陸健兒出征東京奧運會：日本東京將成為亞洲首個兩次舉辦夏季奧運會的城市，開幕式和閉幕式分別於2020年7月24日和8月9日舉行。

大陸健兒蓄勢待發。

大陸首次火星探測任務：按照計畫，2020年，大陸將通過長征五號發射火星探測器，並通過一次發射實現火星環繞、著陸和巡視探測。探測器發射後，大約需要經過7個月左右時間的飛行抵達火星。大約每隔26個月就會發生一次「火星衝日」，2020年就有一次。

京瀋、京雄等多條高鐵開通：京瀋高鐵連接北京市與遼寧省瀋陽市，正線全長698.294公里。按計畫，京瀋高鐵將於2020年底全線通車。屆時，北京至瀋陽執行時間將由4、5個小時縮短至2.5小時。京雄城際鐵路則起於北京西站，終至河北省雄安新區，正線全長106公里，預計2020年底投入使用。

大陸走進「空間站」時代：大陸航太繼「超級2019」後，又將開啟「超級2020」。將建設長期有人照料的近地載人空間站。據載人航太辦公室消息，大陸載人航太空間站預計在2022年左右建成，可支援3名太空人長期駐留，在軌運行10年。作為發射空間站核心艙的主力火箭──長征五號B運載火箭預計將在2020年迎來首秀。

北斗導航覆蓋全球：2020年6月前，大陸計畫再發射2顆地球靜止軌道衛星，北斗三號系統將全面建成。服務範圍將延伸至全球。

報導表示，相關要知道的民生熱點有：5G網路將覆蓋所有地級市、港澳台居民可在大陸參加社保、新版國家醫保藥品目錄啟用醫藥費用負擔將進一步減輕。

此外，備受關注的時間節點有：抗美援朝戰爭（韓戰）70周年、深圳經濟特區成立40周年、上海浦東開發開放30周年、上海證交所成立30周年、「東方紅一號」發射成功50周年。

(中時 )