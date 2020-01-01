國民黨總統候選人韓國瑜，自從引爆「韓流」、翻轉高雄民進黨數十年執政，便成韓黑、英粉攻擊對象；韓本人也控訴，遭受「黑韓產業鏈」霸凌。網友直言，看到韓被抹黑、造謠黑了整整3個月，感嘆這社會到底怎麼了？看到韓成公平正義淪喪的犧牲品，人民也是會心軟的，韓恐怕真的穩了。

網友在PTT論壇發文《一個人被黑3個月，人民也是會心軟的》，寫道：「看到韓市長被黑久了，也是覺得這社會怎麼了？利用抹黑造謠來攻擊市長，其實人民看久了也會看不下去，我相信跟我一樣想法的人一定很多！公平正義跑到哪裡去了？用抹黑對手來提升自己我覺得不好！對韓市長……揪溫肝（不捨）耶！」

文章一出，討論熱烈。有人直言：「真的穩了！」「看韓黑怕成這樣，就知道韓多恐怖」、「熱呼呼的民心來了」。

其他網友則紛紛回應：「去跟高雄人講」、「於心不忍」、「可憐啊」、「被抹黑當然會不忍，但如果是實話，只是讓人更討厭他，一個人居然缺點多到罵三個月都罵不完，還不悔改」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)