對租屋族而言，房租支出真的是一筆沈重負擔，許多財經專家都建議，房租支出最好不要超過月薪的三分之一。日前有女網友貼文表示，自己月薪3萬5、租1萬5的房子遭酸「凱」；現在有一名月薪7萬、房租28500的男業務跳出來力挺，表示：住好房很值得！

日前一名女網友在Dcard發文《追求租好一點的房子錯了嗎？》引發熱烈討論。原PO表示自己月薪35k，房租一個月15K，被同事酸「真凱」。不過原PO卻認為自己物欲低，不追求美食或名牌，一個月可存近10k，找個好一點的房子住有錯嗎？

一名男網友回應這篇發文，發表《朋友聽到我房租也都覺得傻眼》一文，他表示一開始在臺北找房，也是在網路上看到一堆看到圖片就住不下去的房子，真心不懂為什麼房東可以把房間佈置成自己都不會想住的樣子來租人？

當時他月薪約5萬元，最後決定租下離捷運站步行4分鐘左右，在公園旁約6坪的套房，月租11500加上水電費，每月約12000多左右。

後來工作快一年薪水增加，開始物色新租屋，預算抓2萬左右。最後看上一間樓中樓、約16坪的電梯大樓，附機車室內停車位(可以停重機)，開價29600含管理費2500。

雖然超出預算，加上傢俱又要一筆不小的花費，但原PO因為太喜歡這間，就直接說要付訂金，對方還主動問他不殺價嗎？最後開28500給原PO。

之後原PO又買了電視櫃、沙發、茶幾、床板跟床墊等傢俱，及50吋電視跟音響，又花了約8萬元。

原PO表示，很多朋友知道他租金的時候，第一個反應都是他一個人住這「真的是瘋了！」，不過原PO認為，習慣之後根本不想搬家了，不如考慮讓自己賺多一點更實在，也算給自己一點動力吧！

原PO表示，每個人花錢觀念不同，他認為既然搬出來了，就要住的比在家裡更舒服；但也要有相對應的犧牲，就是存錢的速度比較慢，可能離買房、買車的路就更遙遠。不過他還是認為，「住好房很值得」，畢竟一天有將近一半的時間都是待在房子內！

有其他網友好奇原PO收入，原PO表示剛租這間的時候約70k，現在約80k-100k。其他網友紛紛表示：「與前一篇的差別是，你收入70-80k，付完房租還有40k她35k」、「你跟原po完全不能類比啊 雖然你們兩個薪水花在租屋的比例差不多 但剩的錢差太多了」、「她扣一扣一個月只存不到一萬耶⋯⋯你薪水高她那麼多 不能類比吧」。

也有其他人認為「工作賺錢是為了更好的生活 每個人的價值觀念不一樣」、「我也覺得28000超貴 但如果你覺得ok就好每個人價值觀不同 自己能負擔得起就好」、「但是覺得月薪70-80租30左右的房子還是很貴欸⋯⋯」、「你自己都知道現在這個花法距離買房速度會更慢，應該是現在省一點、多存點才對呀！不然我一個月沒你會賺但確能比你早買房，你不覺得哪裡奇怪嗎？當然，你想現在享受點，我也無權干涉，只是同樣為年輕人，勸你能增加開源的同時，節流跟著做，距離買屬於自己的房真的就不會太遠。」。

(中時電子報)