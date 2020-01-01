武漢華南海鮮批發市場休市整治 11:472020/01/01 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 發生在武漢華南海鮮市場（圖）的群聚感染共27例，初步檢測為病毒性肺炎，尚無法斷定是否為SARS，其中7例病況危重，2人已好轉準備出院，市場商戶經消毒後持續營業。（圖／澎湃新聞） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢「病毒性肺炎」事件持續延燒，2020年1月1日上午，早前爆發「病毒性肺炎」的華南海鮮市場即將休市進行整頓。 第一財經報導，所有商戶正在忙著關門前的整理，將一箱一箱的貨物搬運到貨車上。華南海鮮市場門口張貼著「關於休市整治的公告」，內容是：「根據國務院「突發公共衛生事件應急條例」等法規條例的規定及武漢市衛生健康委關於當前我市肺炎疫情的情況通報，經研究，決定對華南海鮮批發市場實行休市，進行環境衛生整治。請廣大商戶積極配合，開市時間另行通知。」 (工商 ) #市場 #華南 #海鮮 #衛生 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸立法防醫鬧 侵害醫護依法制裁 04:092019/12/29 焦點新聞 向上市場攤商寒冬送暖 捐助弱勢傳愛12年 17:292019/12/29 生活 優步收購中東同業Careem 埃及有條件批准 08:582019/12/30 財經 蔚來汽車Q3營收超預期 盤前股價飆漲 20:012019/12/30 財經 網傳武漢爆發SARS疫情 疾管署即起展開登機檢疫 10:092019/12/31 生活 武漢出現數例不明原因肺炎 已做好隔離 10:552019/12/31 兩岸 陸：武漢不明肺炎不能斷定為SARS 13:052019/12/31 兩岸 武漢現不明肺炎 A股疫苗概念板塊急漲 13:112019/12/31 財經 武漢：初檢測為病毒性肺炎 未發現人傳人現象 15:322019/12/31 兩岸 武漢肺炎7例危重2例好轉將出院 市場續營業 16:562019/12/31 兩岸 兩岸熱門新聞 美專家指美陸初步貿易協定有重大漏洞 - 兩岸 上海跨年夜 外灘遊客超過42萬人次 - 兩岸 - 旺報 陸退役中將：2020年前武統台灣 - 焦點新聞 - 旺報 對港動之以情 對台不再提親情 - 兩岸要聞 - 中國時報 2020大陸大事前瞻：全面建成小康社會 首次火星探測 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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