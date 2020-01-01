武漢「病毒性肺炎」事件持續延燒，2020年1月1日上午，早前爆發「病毒性肺炎」的華南海鮮市場即將休市進行整頓。

第一財經報導，所有商戶正在忙著關門前的整理，將一箱一箱的貨物搬運到貨車上。華南海鮮市場門口張貼著「關於休市整治的公告」，內容是：「根據國務院「突發公共衛生事件應急條例」等法規條例的規定及武漢市衛生健康委關於當前我市肺炎疫情的情況通報，經研究，決定對華南海鮮批發市場實行休市，進行環境衛生整治。請廣大商戶積極配合，開市時間另行通知。」

(工商 )