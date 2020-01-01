大陸人民銀行貨幣政策委員會近日召開2019年第四季度例會。會議強調，創新和完善宏觀調控，穩健的貨幣政策要靈活適度，運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配，不搞「大水漫灌」，保持物價水平總體穩定。

信報財經報導，會議認為，當前大陸主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟增長保持韌性，增長動力持續轉換。貸款市場報價利率全面應用，貸款利率定價市場化程度提高，人民幣?率總體穩定，雙向浮動彈性提升，應對外部衝擊的能力增強。

會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。

會議又強調，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。深化利率市場化改革，推動存量浮動利率貸款定價基準轉換，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

(工商 )