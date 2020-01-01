總統蔡英文今日發布2020年元旦講話，主軸為回顧台灣經濟與重新強調她對兩岸關係發展的看法。蔡英文重申「四個必須」、「四個認知」。蔡英文強調，這半年多來香港局勢惡化，已經證明「一國兩制」信用破產，「一國兩制」絕不可行。

蔡英文指出，這幾年來，中國文攻武嚇不停、介入滲透不斷，目標很清楚，就是要逼迫台灣在主權上屈服讓步。去年初，中國國家主席習近平，更提出「一國兩制台灣方案」。

她要感謝所有的台灣人民，給了政府最強大的後盾。台灣沒有屈服，台灣很明確地告訴全世界，台灣不可能接受「一國兩制」。 ?

這半年多來，全世界都看到，在「一國兩制」實施下的香港，局勢不斷惡化。政府的濫權，已經讓「一國兩制」信用破產。 ?民主與威權，無法同時存在於同一國家。香港人民做了示範，告訴台灣一國兩制絕對不可行。 ?

面對中國的壓力，蔡英文表示，去年已經提出了「四個必須」，呼籲中國政府：必須要正視中華民國存在的事實、必須要尊重兩千三百萬人民，對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式，來處理台灣之間的歧異、必須是政府，或政府所授權的公權力機關，坐下來談。 ?

一年過去了，蔡英文的立場更堅定。前幾天，她更明確地提出了「四個認知」，希望全體國人同胞，能夠團結一致，共同面對外部威脅。 ?

第一，破壞台海現狀的是中國，不是台灣。所以，當中國逼迫台灣的時候，台灣必須一致對外。 ?第二，中國利用「九二共識」，正在掏空中華民國。所以，台灣必須更加堅定，捍衛國家主權。 ?第三，不能以主權交換短期經濟利益。所以，台灣必須要有一條底線，確保主權不受侵犯。 ?第四，要警覺中國正全面滲透，分化台灣社會。所以，台灣必須把民主的防衛機制建立起來。 ?

如果全體國人，全部政黨，都能在這四個認知上形成共識，中華民國台灣，將形成一股無比巨大的團結力量，屹立在世界。 ?

蔡英文指出，《反滲透法》已經在立法院通過。裡面規定的，都是國內法本來就規範、禁止的事項。只要不是接受中國指示、委託或資助，來從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範。而且有沒有違法，不是行政機關或任何人說了算，它必須經過法院判決。

她跟大家保證，《反滲透法》的通過，不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響正常經貿交流，它只會讓台灣的民主自由更受保障。

蔡英文強調，台灣是反滲透，不是反交流。兩岸之間的正常交流和往來，都不會被這個法案所影響。所以，在中國的台商、台生、台師、台幹，各位的一切正常生活都可以照舊，不受影響。拜媽祖的，或是拜其他神明的人，所有正常宗教交流活動，也不會受到影響。兩岸之間的觀光活動，旅行業者的正常生意，也絕對不會受到影響。 ?

蔡英文謝謝全體國人同胞，對於這個法案的支持，也要特別謝謝朝野立委，在立法院的理性溝通。保衛民主，人人有責。中華民國國家主權不能被挑戰，台灣民主自由也不能被侵蝕。守住主權、守住民主自由，這就是做為中華民國台灣的總統，必須堅守的立場。 ?

(工商 )