總統蔡英文今日發布2020年元旦講話，主軸為回顧台灣經濟，以及兩岸關係。蔡英文表示，春江水暖鴨先知，未來4年要再創一次經濟起飛的奇蹟，建立一個人民可以普遍受惠、普遍有感的新經濟模式。同時讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，以及高科技和產業人才的培育重鎮。

蔡英文指出，在元旦的這一天，政府有很多新的政策，也開始上路。 ?今年，政府再度調升了基本工資。特別是打工的朋友，大家的時薪，連續第4年增加，相信人人都會有感。 ?

有兩到三歲小朋友的家庭，如果小朋友還在保母那，還沒有上幼兒園。今年開始，政府把托育補助銜接起來了，育兒的支出可以省下一大筆錢。

家中有長照需要的朋友們，五月報稅的時候，不要忘記，長照扣除額也從今年正式上路了。

農民朋友們，新年度的農機補助也開始受理申請。政府也正在研議，要為農民朋友建立一套退休制度。

每一年，受到政府照顧的人都要更多，這是蔡英文對自己的期許，希望所有的國人都能受到最好的照顧。

蔡英文也要跟大家分享幾個好消息。「南迴改」剛剛通車，「蘇花改」跟「西濱快速道路」也準備全線通車。大家盼望了好久的安心回家的路，終於實現了。

蔡英文要謝謝蘇貞昌院長，過去一年，行政團隊在他的領導下，做出了有感的好成績。

這一、兩年來，台灣面對國際經貿上的巨大變局，尤其是美中貿易戰的挑戰。但是，在全體台灣人民的共同努力之下，政府挺過來了。

去年，相對於周邊國家，台灣有不錯的經濟成績，經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點已經成為常態。更重要的是，去年，首度出現幾十年來，規模最龐大的台商回台投資。海外資金回流也蓄勢待發，外商看好台灣經濟前景，也大幅加碼投資台灣。這證明了，經過多年的努力，政府成功扭轉了幾十年來，產業跟資金外移的處境。

春江水暖鴨先知，台灣經濟的正向改變，正為長期動能不足的經濟，帶來翻轉的契機。

未來四年，政府要努力，再創造一次經濟起飛的奇蹟，建立一個人民可以普遍受惠、普遍有感的新經濟模式。政府將落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，以及高科技和產業人才的培育重鎮。經濟轉型，產業創新，政府會盡最大的努力，讓台灣在全球經濟變局中能夠脫胎換骨。

對於較弱勢的傳統產業、農業及中小企業，政府也會提供足夠的協助，以及各種保障措施，讓他們在轉型的過程當中，受到最少的衝擊，順利轉型升級。

對於那些因為中國對台政策改變，而受到衝擊的產業。政府一定會給予支持跟協助，開發新市場、轉型再升級，讓他們擺脫依賴，不再受制於不確定的政治因素。

(工商 )