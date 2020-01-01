國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜1日在高雄市文化中心參加升旗典禮後轉往台南，但五福路上停放上千輛汽機車組成的「民主貪食蛇」車隊繼續集結，為韓國瑜的總統大選拉抬聲勢，車隊由文化中心出發繞經高雄各景點，在啟程前主辦單位施放象徵台灣的三色氣球，為遊行拉開序幕。

這次的「民主貪食蛇」車隊遊街是在社群網站中的社團集結成行，該社團成員多達5萬多人，每次遊行成員總會相互號召，一同參與。原先主辦單位預計遊行為40台汽車和200輛機車共同組成，沒想到消息一發出吸引很多民眾共襄盛舉，演變成汽機車高達1000多輛的情況，車隊長度蔓延超過1公里，相當壯觀。

除了原本「民主貪食蛇」遊行的發起社團，計程車車隊也有屬於自己的挺韓社團「小黃義勇軍」。計程車司機說，為了救台灣，他不惜放棄今天整天的賺錢機會，為的就是給下一代一個不一樣的未來。此次遊行計程車出動了40輛，黃澄澄一片非常搶眼，大家都展現的愛台灣的決心，更有計程車司機表示在看到升旗時大面的國旗升起，令他激動的留下了男兒淚。並期望今年的選舉可以改變台灣多年停滯不前的狀況，突破經濟困境，共創美好生活。

「民主貪食蛇」車隊在去年九合一選舉時，車隊遊行的形象深植人心，這次遊行也是延續當時的車隊遊行方式，並且廣招有興趣的民眾共同參與。只是沒想到車輛數量超乎預期，導致車隊過於龐大，一度耽誤行程。可就算如此仍然無法澆熄民眾挺韓的熱情，車隊抵達大東文化藝術園區後，還共同高歌「我現在要出征」，向心力十足。

(中時 )