大家一起邁開步伐，走向健康、活力的未來。（李金生攝）

大家抖擻精神做健康操，許下新年新希望。（李金生攝）

金寧鄉元旦升旗典禮，鄉公所贈送鄉親「國旗小書包」。（金寧鄉公所提供／李金生金門傳真）

金寧鄉元旦升旗典禮，現場發送國旗小書包。（李金生攝）

國旗小書包的「精采金寧」4字是鄉親共同努力的目標。（李金生攝）

大家邁開腳步向前行，走向健康、活力的未來。（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊與快樂志工合影，一起許下新年新希望。（李金生攝）

金門金寧鄉從昔日國共戰場搖身一變為觀光勝地，吸引兩岸遊客穿梭來去，近年遷入人口數激增，新蓋建築如雨後春筍，成為新興文教住宅區。鄉長楊忠俊與千餘位鄉親在元旦升旗典禮中，共同許下繼續努力拚下去，打造「金寧樂活園區」的新年願望。

楊忠俊表示，在過去的1年裡，鄉公所團隊在鄉親的鞭策下，建設方面完成安岐等村落的污水、環境美化建設，以及環島西路聯外道路改善的路平專案。觀光方面延續石蚵文化節的「鄉村市集派對」，鼓勵在地小農文創，打造多樣豐富的黃昏市集。在社福方面則有樂齡業務獲得全縣「特優獎」，並持續推動社區共餐，強化社區關懷據點，照顧弱勢鄉民。

楊忠俊強調，因應老化社會帶來青壯年照顧及扶養負擔加重問題，打造「金寧樂活園區」將是他帶領施政團隊在下階段努力的目標，未來並將持續配合縣府推動連結「安岐閩南專用開發區」及「金寧國中學區」，規畫綜合性人文運動多功能場館的「運動親子園區」，帶動區域魅力亮點，拉近城鄉差距。

清晨6時30分登場的升旗典禮，一早就吸引千餘位民眾來到，除轄內機關學校和社區團體外，金防部金西旅機步連也指派官兵參加，軍民精神抖擻迎接新年，隨後健行邁開健康、活力的前程。

金寧鄉管轄6個行政村包含36個自然村，人口數近3.2萬人，轄內有國立金門大學、高雄大學金門校區，古寧頭戰役的北山斷崖、古寧頭戰史館、北山播音牆、北山古洋樓、李光前將軍廟和林厝和平紀念園區，以及中山紀念林和國家級溼地慈湖特別景觀區，加上遍布全鄉的明、清古蹟，吸引中外遊客絡繹來到。

(中時 )