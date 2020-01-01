◎元旦升旗 韓國瑜期許2020代表字「爽」

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜1日上午7點半抵達高雄市文化中心，參加高雄市政府、高雄市議會合辦的升旗典禮；韓國瑜感謝市民2018年勇敢投票，「誕生一個讓大家好奇的市長」，把高雄推上百年難得一見的發展機會，儘管2019年人民以「亂」字代表，希望未來一年迎向新希望，2020代表字將是讓人民安居樂業的「爽」。

◎蔡元旦談話：反滲透 不是反交流

今天是2020元旦，蔡英文總統今天發表元旦談話，她重申「四個認知」，昨天通過的反滲透法裡面的規定都是國內法本來就規範、禁止的事項，只要不是接受中國委託或者資助來從事法律不許可的事，就不受反滲透法的規範。她跟大家保證反滲透法案通過不會影響自由，不會侵犯人權，不會影響正常的經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障。

◎馬：通過反滲透法等於恢復戒嚴 下個被抓可能是我

前總統馬英九今日一早於國民黨中央黨部主辦的元旦升旗活動時表示，昨日立法院在民進黨利用人數優勢下，強行通過《反滲透法》，等於是恢復戒嚴，這是中華民國憲政史上最黑暗、最恥辱的一天。

◎創台中市新紀錄！109名元旦寶寶領唱國歌

台中市2020年元旦升旗典禮，1日在市政府前廣場舉行，市府特別邀請109名元旦寶寶領唱國歌，最大86歲，最小僅2歲，全齡化的元旦寶寶別具意義。迎旗儀式更特製7公尺長的巨大國旗，比一般國旗大四倍，展現國旗氣勢，市長盧秀燕強調「讓市民做城市的主人！」率市府團隊與市民齊唱國歌，數千名民眾熱情參與元旦升旗，全場旗海飛揚，歡喜迎接幸福2020年。

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(中時電子報)