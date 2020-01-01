台中跨年晚會在倒數後，由吳宗憲上台與市民迎新同歡，歌唱到一半時，突然一名男大生騎車從後台騎進舞台，臨危不亂的吳宗憲，還故意問說「怎有這一段我不知道！」男子待了3分多鐘後被請下台，現場觀眾還以為是特別安排的橋段，所幸未造成其他意外。

吳宗憲跨年晚會正在舞台上唱歌，突然一名男大生頭戴安全帽騎車從後台進入舞台，還到台前停車並脫掉外套及安全帽，吳宗憲看了看後方無工作人員制止，他臨危不亂立刻故意問說「怎有這一段我不知道！」接著繼續演出，這時候兒子鹿希派也上場，父子倆一起合唱。

亂入男子隨後被工作人員請下台，現場觀眾完全看不出有任何意外，紛紛以為是跨年晚會的橋段。

新聞局長黃國瑋指出，昨日警方在後場、貴賓入口處部分都有調度及維安，市府團隊在跨年倒數完離去後，警方都回到工作崗位，在外面疏散人潮，當時一位大學生硬闖貴賓入口處，撞傷阻擋工讀生後，直接騎摩托車衝上舞台，警方很快制服，初步研判，大學生疑情緒不穩定，警方也以社會秩序維護法進行處分。

(中時 )