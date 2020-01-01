喊了好久的觀光局升格草案，在本屆立法院會期仍未通過，由於立法院屆期不續審的緣故，未來勢必得重新送審。旅遊業界表示，藍綠都肯定觀光政策，但觀光局層級太低且人力不足，很難發展觀光政策。對此，交通部表示，新會期開議後，將全力爭取，盡速完成升格。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，其實從前總統陳水扁時期就已決定要將觀光局升格，只是當初跟文化局綁在一起，最後沒有成功，一拖就拖了將近20年。目前政府發展觀光已是藍綠共識，產業也認為有必要將觀光局提升為觀光署，畢竟來台觀光人次已近逼1200萬，成長5倍之多，加上海外據點也超過15個，人力起碼需要50人，目前觀光局的人力已無法負荷，事實上是很急迫的事。

黃正聰表示，由於觀光局升格草案目前跟交通部組改草案綁在一起，交通部的機構多，容易被卡住，未來應該將草案抽出來獨立通過；而產官學界也在2030觀光政策白皮書時交換過意見，具有高度共識，選後有望通過。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁認為，旅遊業終於熬出頭，因為三位候選人對觀光都有期望，若台灣能把觀光業做好，對GDP等面相均有正面發展，只是目前觀光局層級太低，屬於三級單位，很難做事；如果政府是因為選舉而做承諾，立法院又不審議，上百萬名觀光產業從業人員可能會在選舉上做出反應。

對此，交通部表示，推動觀光局升格，強化我國輔導觀光產業提升、開拓國際客源的能量，是政府既定政策，也是蔡總統重要政策方向，新一屆立法院開議後，將持續推動並全力爭取立法院支持，盡速完成升格。

(中時 )