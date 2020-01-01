韓國瑜參加高雄市升旗典禮，開口唱國歌。（擷取自中時電子報直播）

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，今參加高雄市政府、高雄市議會合辦的升旗典禮，他在台上表示，儘管去年人民以「亂」字代表，盼2020代表字是讓人民安居樂業的「爽」。然而，有網友卻批韓身後的隨扈一句國歌跟國旗歌都沒唱，引來議論。

韓國瑜在元旦升旗典禮上表示，2019年是辛苦一年，人民用「亂」來代表，表達心中感慨與無奈。這班列車已離去，他喊話，把所有不愉快拋棄，祝福2020迎接另一個字「爽」，他強調，讓人民安居樂業，是所有政治人物的責任。

網友rodneytw在PTT發文指出，高雄升旗典禮，至少五萬高雄市民參加，在一片旗海飄揚的升旗典禮現場，聆聽韓雙眼炯炯有神的唱國歌、國旗歌、生日快樂歌。司儀介紹韓致詞時，全場揮舞國旗，「市長加油」、「總統好」聲音響亮。文章最後，該網友發現，韓身後的隨扈一句國歌跟國旗歌都沒唱。

對此，有網友認為「隨扈什麼時候連唱歌也是工作了？」、「隨扈不需要，更何況他是吳彥祖」。對於韓國瑜高雄元旦升旗，有網友表示「最討論厭一臉世上苦人多，裝的很憂國憂民，結果是睡到中午」、「有一千人再來說嘴」、「哪來的五萬」、「五萬人寒風中挺韓，穩了」。

(中時電子報)