2020元旦到，緊接著就農曆春節，來士林官邸賞花、看落羽松美景。在寒冷冬風的吹佛下，士林官邸擴建區高大矗立兩旁的落羽松漸漸披上紅褐色新裝，嶄露屬於她的美麗姿態，冬日暖陽與整片的落羽松相互交織，迎來她的季節，不讓落羽松專美於前，士林官邸公園內的梅花也悄悄的綻放了，撲鼻清香、幽雅姿容，讓賞花人駐足流連！

落羽松種於水邊倒映美景。（圖取自台北旅遊網）

北市公園處說明，落羽松來自於北美，又稱為落羽杉，為台灣少數在秋冬時黃葉、落葉的杉科植物，樹型高聳筆直，羽狀葉片的色澤隨著四季變化，春夏時由嫩芽的淺綠逐漸轉深，入秋後慢慢轉至紅褐色，進入冬季後紅褐色的葉片如羽毛般隨風飄落，美麗動人，因此得到「落羽松」的美稱。

士林官邸玫瑰園中梅花悄悄綻放。（圖取自台北旅遊網）

落羽松耐濕及低溫，常種植於濕地及水邊，當紅褐色的落羽松倒映在流水中時，甚是美麗。士林官邸靠中山北路的落羽松群及公園親水區旁種植的整排落羽松圍繞在池畔旁，倒映在水中的景色更是優美，不只視覺上的享受，心靈也受到了療癒，也帶給遊客不同凡響的美麗景緻，趕緊來為這漸層系落羽松美景拍照打卡吧。

除正展風華的落羽松，官邸內玫瑰園中的梅花也悄悄的開始綻放了，看到他們的動人身影，彷彿讓人忘卻了冬天的寒冷，悠遊的漫步在梅花小徑中，格外應景。梅花為薔薇科落葉喬木，株高4到10米，花5瓣。

士林官邸擴建區落羽松群。（圖取自台北旅遊網）

花色有白、玫瑰紅、深紅等，官邸內的梅花多以白色為主，「動蕊凝香色艷新」正是形容她的特質，朵朵寒梅開在枝頭，清新脫俗，千萬不要錯過，目梅花僅花開3成，預計元旦假期可盛開，不妨前來公園感受梅花的高雅與浪漫。

今年由於暖冬的因素，落羽松紅葉的時間較往年晚，但在陽光照射下，一排排落羽松瞬間變身唯美漸層色，比起全紅時期更豐富有層次！邀請您到士林官邸公園落羽松步道漫步，感受冬日難得的悠閒，同時，更別錯過接下來梅花綻放的美景。

悠遊漫步在梅花小徑。（圖取自台北旅遊網）

交通資訊：士林官邸公園

1. 捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。

2. 聯營公車請搜尋臺電臺北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達。

(中時電子報)