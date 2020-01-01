美國總統川普去年12月31日發推特說，他今年1月15日將與大陸政府的高級代表在白宮簽署兩國第一階段貿易協定。不過，美國分析人士認為，美陸初步協定有重大漏洞，就是沒有觸及大陸政府對產業的大規模補貼，而這曾是川普發動貿易戰的原因之一。

美國之音1日引述《華盛頓郵報》12月31日報導說，雙方最初幾輪談判討論了產業補貼問題，曾形成過一份包括產業補貼的超過150頁協議。但是大陸官員拒絕結構性改變。當雙方官員本月就86頁的部分協定達成合意時，削減補貼的任何承諾均已被取消。

報導稱，大陸對某些企業的慷慨補貼、政府在經濟中發揮的巨大作用及對外企的系統性歧視等被稱為大陸經濟的「結構性問題」。

根據12月13日協議，美國暫停對價值1600億美元的大陸進口智慧手機和玩具等產品徵收新關稅計畫。作為回報，大陸同意購買更多美國農產品，承諾改善智慧財產權保護。

白宮國家貿易委員會主任納瓦洛12月30日在福斯新聞頻道受訪時說，協定包括了有關智慧財產權的細節，在強制技術轉讓方面有了「良好開端」，「在匯率操縱方面也有一些好的表述」，但是，他沒有提及產業補貼的問題。

報導稱，產業補貼是美陸間一大難題。納瓦洛曾說，國家對產業補貼是大陸「七宗罪」之一，須在兩國之間建立正常貿易聯繫之前予以糾正。停止產業補貼，特別是對《中國製造2025》對先進製造業的補貼，曾是美國八大要求之一。

2018年3月22日，美國貿易代表辦公室公布301調查報告，美國貿易代表萊海澤認為，大陸政府的財政補貼是大陸計畫取代美國全球技術領導地位的關鍵因素之一。

美國智庫彼得森國際經濟研究所的經濟學家拉迪（Nicholas Lardy）說，大陸現在將其GDP的3％以上用於直接和間接的商業補貼，這個比例大致相當於美國軍費占GDP的比例。

美國商務部曾警告稱，在受到大量補貼的大陸鋼廠的壓力下，美國鋼鐵占全球市場的份額自2000年以來已下降近2／3。川普去年對進口鋼鐵徵收了關稅。

不過，未來就產業補貼進行談判將非常困難。白宮官員也承認，美陸達成第一階段的貿易協定後，還有很多關鍵問題沒有解決。萊海澤表示，「很多困難的事」留待未來談判。大多數分析人士認為，不太可能在11月大選前取得成果。

(中時 )