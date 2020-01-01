桃捷運量破14萬人次，刷新紀錄。（桃捷公司提供）

2020桃園跨年晚會、五月天加持，讓桃園機場捷運單日運量再刷新紀錄。桃捷公司今日表示，總計2019年12月31日上午6時至2020年1月1日上午6時止，機捷全線單日總運量達14萬3564人次，突破2018年BTS演唱會單日總運量12萬1千人次的紀錄。

迎接2020年，機場捷運A19桃園體育園區站從31日下午開始，參加五月天跨年演唱會的五迷們陸續湧入人潮，越接近跨年倒數，A18高鐵桃園站也開始被參加「愛在桃園幸福美好」跨年晚會的粉絲們攻佔。

桃捷公司在跨年夜備妥完善大型人潮疏運計畫，普通車連續41小時不打烊，從維修到運務單位較平日增加約58個人力，另外增加志工12人，全力支援跨年人潮散場疏運，確保行車調度、人潮控管安全順暢。

桃捷公司表示，節節上升的旅客的搭乘率，就是給桃捷公司最大的鼓勵，2020跨年夜也證明，桃園機場捷運是參加機捷沿線演唱會及活動最安全、便捷又不塞車的首選。桃捷公司感謝旅客配合各項管制措施，讓參加五月天演唱會及跨年晚會的民眾留下美好回憶，桃園機場捷運也留下美好紀錄，並強調將持續精進服務品質，開拓機捷沿線旅遊景點，讓搭乘機場捷運的功能更多元，更完善。

(中時 )