新竹市政府元旦升旗典禮，新竹空軍基地出動5架幻象戰機，以大雁隊形震撼衝場。（羅浚濱攝）

新竹市政府為迎接2020新的一年到來，在府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請新竹空軍基地出動5架幻象戰機，以大雁隊形震撼衝場，市長林智堅指出2020年將是「幸福豐收年」，新竹總圖、兒童醫院等重大建設開工實現。

林智堅許下3個願望，1期盼中華民國國泰民安、風調雨順，2希望穩健推動市政建設，3祝福市民朋友「2020幸福好年」！

林智堅說明2019年是「建設大爆發」的1年，距他卸任市長剩下1088天，他要1天當2、3天用，2020將是「幸福豐收年」，新竹總圖、國際展演中心、兒童探索館、兒童醫院、公道三安置基地、新竹市立棒球場等重大建設也都將盡速動工或完工。

升旗典禮由新竹市立兒童合唱團領唱國歌，國旗冉冉上升迎接2020的開始，最受矚目的新竹空軍基地第2聯隊出動5架幻象戰機，從市府正前方2度衝場慶祝元旦。

活動並安排元旦壽星寶寶慶生，活力歌手許莉潔、丘與樂樂團、艸羽田舞蹈劇場及新竹女中儀隊團隊帶來精采表演。

(中時 )