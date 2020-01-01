圖由總統府提供

圖由總統府提供

總統府今天舉行中華民國109年元旦升旗典禮，蔡英文總統與陳建仁副總統伉儷一早抵達，向現場國人揮手致意，並與民眾齊唱國歌。蔡英文今年「唱好唱滿」，連「吾黨所宗」4字也沒略過。

今年元旦總統府升旗典禮以「攜手同心、台灣前進」為主題，並由各級棒球好手以及保護台灣豬的第一線檢疫人員，和40位年輕的扶輪社交換學生來領唱。蔡英文、副總統陳建仁伉儷在6點25分抵達典禮現場， 兩人拿著小國旗在現場齊唱國歌，隨後，在國旗歌演奏聲中，中華民國國旗緩緩升起。

升旗典禮結束後， 蔡英文與陳建仁和現場群眾一起欣賞新港奉天宮電音三太子演出，接著步上舞台，向表演團體擊掌致意，期盼新的一年，國人攜手同心，台灣前進。

雖然凌晨氣溫較低，但有些民眾參加跨完年後直接到總統府等待，不到5點已經陸續湧入準備要來參加升旗典禮的民眾，許多人手搖國旗並在臉頰及手臂貼上現場發放的國旗紋身貼紙，

表演活動從清晨5點多陸續展開，首先登場是北一女樂儀旗隊，在寒風中展現長時間嚴謹訓練成果；2019世界樂旗大賽遊行比賽最佳行進樂隊的建中樂旗隊，精準敏捷的隊形變換，結合了時間與空間的表演形式；全國中等學校熱舞大賽冠軍隊伍-南強工商及啟英高中街舞團共同演出，展現台灣新世代舞蹈新秀的熱情與活力。

會後演出由扶輪社青少年交換計畫來台交互換的外國學生，在總統府前演出台灣在地文化的舞龍舞獅。除了傳遞團隊攜手合作的重要性，更鼓勵每個人成為文化交流的種子，將台灣的美好傳遞至世界各地。最後由扶輪社帶來585人薩克斯風樂團表演，為元旦升旗典禮畫下句點。

總統府今天開放參訪， 蔡英文總統上午也在總統府敞廳發送春聯，予参訪民眾，並祝福大家新年快樂。

(中時 )