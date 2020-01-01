2019年A股市場已正式收官，扭轉了2018年下行趨勢，市場估值得以修復，但過程一波三折。科創板開市、IPO數量翻番、A股納入富時羅素生效、MSCI擴容等，引起市場關注2020年市場走勢。

中新經緯報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析認為，從估值上來看，當前A股市場處於全球資本市場的估值窪地，而大陸經濟中長期穩中向好的態勢未變，比較優勢非常明顯，也會吸引全球資本流入到大陸市場。今年外資流入A股的資金量近人民幣3,500億元，超出預期。

在楊德龍看來，2020年將會延續A股的走勢，滬指在站穩3,000點的基礎上，進一步向上拓展空間，大概有20％左右的上行空間。

聯訊証券研報指出，2020年A股有望挑戰3,700點關卡，上半年行情或更為確定。究其原因，市場外圍環境逐漸友好，風險溢價由負面轉為積極，A股估值處於全球價值窪地吸引力仍大﹔從業績看，2019年三、四季度大概率將是上市公司盈利的底部。

(工商 )