港股2019年底承美股強勢重越28,000萬關口收爐，雖然中美落實首階段貿易協議，但預料次階段談判仍然困難重重。展望2020年，大行對港股後市依然較為審慎，恒指目標介乎27,000點至29,200點。

信報財經報導，匯豐私人銀行對今年港股看法較為樂觀，認為港股現水平已大致反映中美達成首階段貿易協議的利好因素，預測恒指於2020年底可望升至29,200點。但該行提醒，由於中美貿易談判預期仍然需要一段長時間，過程中存在不確定性，認為維持港股中性配置較為恰當。

瑞銀在最新的投資銀行業回顧和展望中預測，恒指2020年目標28,700點，即較2019年的收市價僅有數百點進帳。

另一大行摩根士丹利表示，隨著企業盈利改善，對2020年股市前景審慎樂觀，預期恒指年底目標價27,500點，國企指數為11,500點。

瑞信相信，香港經濟在低位浮沉，料市場已消化負面消息，恒指下跌空間有限，但同時缺乏上升催化劑，故持「中性」看法，恒指未來3至6個月目標27,000點。

(工商 )