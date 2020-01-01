大腸直腸癌是國人成長最快速的癌症，是國人十大癌症死因的第三位。每年新增罹癌人數最多，一年逾1萬5千人得病，連續8年蟬聯國內十大癌症發生率首位，平均每35分鐘就有一人罹患大腸癌！不過，只要早期發現及治療，大腸癌是治癒率及存活率很高的癌症。

馬偕醫院大腸直腸外科資深主治醫師楊靖國表示，大腸息肉為大腸癌的前兆，大多數的大腸癌都是由腺瘤性息肉癌化而來；如果發現大腸腺瘤性息肉，建議及早切除以絕後患，能夠有效預防大腸癌的發生。

楊靖國指出，大腸息肉有基因遺傳性，若父母兄弟姊妹有大腸息肉或大腸癌病史，就要提高警覺；另外，嗜吃紅肉、高熱量、高脂肪的飲食，日常生活久坐少動，以及肥胖、吸菸，也都是好發族群。

此外，正常的腸道為粉紅色的平滑組織，而大腸息肉是指大腸黏膜表面出現不正常增生的組織變化。早期的大腸息肉小於1公分，通常沒有明顯症狀；超過1公分的大腸息肉，就可能感到腸胃不舒服，甚至造成出血現象。

根據臨床觀察發現，大多數人因為大便形狀及排便習慣改變、便秘、腹痛、腹瀉、解血便等身體不適情形，接受大腸鏡檢查而發現大腸息肉；或是50歲以上接受糞便潛血檢查，結果呈現陽性反應，進一步做大腸鏡檢查才發現。

預防勝於治療，楊靖國分享7招避免大腸息肉上身：

1、少紅肉、高脂肪、加工食品：紅肉及加工食品中含有較多飽和脂肪，會延長食物消化時間，增加大腸息肉發生機率。

2、多高纖食物：蔬菜、水果及全榖類食物，含有較多的膳食纖維，天天五蔬果加速糞便排出、預防便秘，預防產生大腸息肉。

3、規律運動：每天運動30分鐘，每星期至少5次以上，有助腸道蠕動，降低大腸息肉發生。

4、正常作息：養成規律作息、充足睡眠、避免晚睡熬夜、吃宵夜，減少內分泌失調及腸道負擔。

5、定期糞便潛血檢查：50歲開始，每2年接受1次糞便潛血檢查，結果呈現陽性反應，應該進一步接受大腸鏡檢查。

6、50歲前接受第一次大腸鏡檢查：若從未做過大腸鏡檢查者，建議至少在50歲時接受第一次大腸鏡檢查，大腸鏡檢查可透過窄頻光照射觀察息肉微血管狀況。依據微血管分布狀態，評估為良性或惡性，再進行息肉切除並送病理檢驗，根據檢驗結果決定下一步的治療方式。

7、曾切除腺瘤性息肉者定期大腸鏡檢查：病理組織分化良好者，建議每2~3年接受1次大腸鏡檢查；病理組織分化異常者，建議依照醫生指示，密切接受大腸鏡追蹤檢查。

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(中時電子報)