國民黨主席吳敦義今天起個大早到國民黨中央黨部參加升旗典禮，原本在升旗典禮結束後，要到國軍英雄館參加由「青溪總會」發起的「愛國家‧愛國旗」慶祝大會，但最後並未出席到場。

吳敦義在升旗典禮時提到，今年國民黨有一個新的92共識，就是就是政黨票投9號國民黨，總統票選2號韓國瑜。

國民黨前軍系立委陳鎮湘出席青溪總會活動並表示，蔡英文總統為了自己的利益強推反滲透法，讓大家忍無可忍。而韓國瑜的韓流，是大家的希望，在投票前的最後10天，盼支持者團結。

(中時 )