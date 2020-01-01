元旦原定出席活動 吳敦義臨時喊卡 12:062020/01/01 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日國民黨元旦升旗典禮活動照 (吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義今天起個大早到國民黨中央黨部參加升旗典禮，原本在升旗典禮結束後，要到國軍英雄館參加由「青溪總會」發起的「愛國家‧愛國旗」慶祝大會，但最後並未出席到場。 吳敦義在升旗典禮時提到，今年國民黨有一個新的92共識，就是就是政黨票投9號國民黨，總統票選2號韓國瑜。 國民黨前軍系立委陳鎮湘出席青溪總會活動並表示，蔡英文總統為了自己的利益強推反滲透法，讓大家忍無可忍。而韓國瑜的韓流，是大家的希望，在投票前的最後10天，盼支持者團結。 (中時 ) #吳敦義 #陳鎮湘 #韓國瑜 #新92共識 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 2020決戰中台灣 韓國瑜大台中勝選晚會明晚登場 20:312019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 辯論會韓國瑜第一階段申論全文 14:462019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 辯論會情緒激動！黃暐瀚：韓沒有變 就是愛恨分明 11:562019/12/30 政治 韓台中造勢現翻轉契機？陳美雅看到這一幕好感動 07:592019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 政治熱門新聞 黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人 - 政治 一堆人因韓造勢人多而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 韓國瑜元旦升旗 網友卻注意到隨扈舉動...掀議論！ - 政治 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 抓到了！楊蕙如申請補助鑽漏洞 柯：明送檢調 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。