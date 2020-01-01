國民黨總統候選人韓國瑜台南後援會執行長林進旺揮舞戰旗，現場士氣高昂。（洪榮志攝）

國民黨總統候選人韓國瑜參加台南後援會成立大會。（洪榮志攝）

國民黨總統候選人韓國瑜台南後援會元旦在永康區麗新大飯店舉行成立大會，有數百名幹部出席。韓國瑜大聲疾呼，如果讓民進黨繼續執政，台灣將會變成國際孤兒，這是攸關台灣生死存亡的選舉，呼籲台南鄉親要覺醒。

韓國瑜台南後援會的重要幹部，除國民黨台南市黨部主委謝龍介外，台南後援會總會長由前台南大學校長黃秀霜出任，林進旺擔任執行長，前教育部長吳清基等藍營重量級人物，以及國民黨台南市立委候選人蔡育輝、李武龍、蔡淑惠、童小芸、林燕祝等人，均到場與韓國瑜合唱《國家》，現場士氣十分高昂。

韓國瑜強調，政黨不是國家的主人，人民才是國家的主人。他還稱讚前國民黨主席洪秀柱毅然跳入深綠選區競選立委，不僅勇氣可嘉，更代表浩然正氣，如果此次台南真的成功翻轉，就代表台南真的改變了；如果此次台南翻盤，全世界都會嚇到，台南人真的清醒了，讓優秀的政黨繼續連任，做不好的政黨就讓它下台。

韓國瑜呼籲台南人不能再被政黨綁架，民心在我們這裡，民心思變，如果民進黨繼續執政，台灣無法進入東南亞關稅聯盟，兩岸經貿合作協議無法續約，台灣會變成國際孤兒；此次選舉不是他個人的選舉，而是攸關台灣生死存亡的選舉，我們為下一代打選戰，讓台南選票大爆炸，轟動全世界。

(中時 )