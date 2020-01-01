台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今主持新年記者會時，針對卡神楊蕙如申請網球賽事補助案，柯文哲表示，調查報告出爐昨跨年前已蓋章核定，明日將移送檢調。

被問及如果民進黨對柯出手的話，是否最後一秒就會支持韓國瑜，柯文哲表示，這是在警告民進黨，有時候網軍打得太過火了。

柯並主動「報告大家一個好消息」，透露政風處就楊蕙如案的調查報告已完成，昨日已蓋章核定，提醒媒體明天可以去跟議會要資料，結論就是楊蕙如鑽法律漏洞，一個案子可以跟台北市政府申請錢，也可以跟中央申請錢，沒有一個人看到全貌，由於她是用會計師簽證，因為我們沒有去看原始憑證，所以只要會計師合作的話，可以一張發票報兩個地方。

針對是否有議員暗助卡神，柯強調，他沒有必要包庇誰，強調公務員不會犯法，公務員會守法，但這系統次是有漏洞的。並已經下令黃珊珊副市長，公文蓋完後就發出去就移送檢調。

至於是否有去牽扯當時的市府觀光傳播局長簡余晏，柯表示。我們也沒有司法調查權，我們也不要去講太多，我態度很乾脆，台北市政府所有的資料全部移送檢調，那中央政府要不要把所有資料交出來，「我看選前是不會交出來」。

(中時 )