蔡英文總統連任辦公室於今天發布《二次返鄉》競選CF，以離鄉工作年輕人的角度出發，鼓勵回鄉投票，守護台灣未來與親愛的家人。影片更特別邀請知名導演尹國賢執導，傳達一月總共要返鄉兩次，「一次看的是未來、一次看的是家人」，呼籲年輕人二次返鄉，「投好票、過好年」。

小英發言人阮昭雄表示，《二次返鄉》特別邀請尹國賢親自操刀，尹國賢不僅是國際知名品牌廣告的幕後推手，也曾執導世大運宣傳影片、桃園全運會主形象影片，作品獲得國內外廣告獎項肯定及好評，他也多次代表台灣參加青年創意競賽，2017 年更是被知名設計雜誌shopping design評選為《年度創意人》。

《二次返鄉》將「回家投票」與「過年團圓」的影像交替呈現，不僅呼籲年輕人返鄉，也說明投票選擇與家園的命運緊緊連結。他說，這次選舉，國民黨推出誇大、亂開支票的總統候選人韓國瑜，引起民眾對國家未來的擔憂，而看到香港局勢不斷惡化，中國政府濫權證明「一國兩制」的說法只是欺騙，也說明民主與威權無法同時存在一個國家。一月這兩次返鄉的目的，「一次告別謊言、一次為了團圓」。

影片中，年輕人下班後，拖著疲憊身驅搭夜車返家，在路途中可能都還要處理繁忙工作。但年輕人不怕麻煩，因為深知「家裡需要我，公司需要我，國家更需要我」，只有投票做出正確的選擇，才能守護自己的家園，「這個月，我們回家兩次，一次為了國家，下一次，才能真正回我們的家」。

阮昭雄說，選舉倒數的關鍵時刻，台灣人一定要站出來表達自己的聲音，不只是捍衛台灣，更是守護我們最愛的家園。選擇政策務實的候選人，國家才能發展、升級、轉型；選擇堅守主權、明確表達「台灣不可能接受一國兩制」，拒絕中國干預決心的候選人，才能保有自由的生活。1月11日，請大家一定要站出來投票。

(中時 )