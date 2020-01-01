周刊報導，國民黨總統候選人韓國瑜除曾挹注600萬助新莊王小姐購屋，還曾共同出國至少5、6次，其中一起赴陸並下榻同一間旅館。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今再槓媒體，「漱口杯真的漱過吐掉就好，完全不必放心上，也沒有任何參考價值」。

王淺秋證實，韓國瑜與新莊王小姐有去中國大陸的商務行為，但這單純是可受公評的商務行為，因為有投資自然會有出國考察，而且是團進團出的考察行為，完全沒有不可告人。至於兩人有無同房？王說，有很多人同行，當然不會有同房等問題。

話鋒一轉，王淺秋猜測周刊在保護某些單位，推敲因為國家機器可查出出入境資料。她痛批報導與聯想十分惡意，時常發揮想像力做夢的報導內容，不斷抹黑韓國瑜，選前不需要隨企圖目的性操作起舞。

周刊也報導韓國瑜夫婦至今未同台，李佳芬先前遠赴澳洲替韓國瑜募款。王淺秋反問「你們是佳芬姊的蛔蟲嗎」，強調李佳芬在選戰過程中支持韓國瑜，完全沒有漱口杯們所形容的不愉快，接下來還有好幾場活動，有需要自然會上台，不會刻意演恩愛而手牽手。

王淺秋強調，從頭到尾李佳芬都是要去澳洲，不知誰傳說要去澳門，現在李也已經從澳洲回國，盼停止無聊漱口杯的想像，漱口杯的價值在於漱口過吐掉就好，看看就好，不用放在心上，一點新聞參考價值都沒有，新年開始，希望大家能正向面對問題，而韓陣營對於報導內容保留法律追訴權。

(中時 )