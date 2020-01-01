洪孟楷元旦林口創意掃街，直排輪金龍賀新年。（戴上容攝）

洪孟楷元旦林口創意掃街，直排輪金龍賀新年，大批香客都紛紛鼓掌喝采。（戴上容攝）

2020新年第一天，國民黨新北市第一選區立委候選人洪孟楷以直排輪創意掃街迎新年，邀請近30位直排輪小選手和國旗車隊繞行林口運動公園，並前進林口著名竹林觀音寺參拜、掃街，整齊的隊伍氣勢如虹，許多民眾忍不住停下拍照並高喊「洪孟楷凍蒜！」

14位直排輪小選手們頂著一條喜氣洋洋的金色舞龍，從林口運動公園出發到竹林觀音寺，吸引大批民眾眼光，許多民眾紛紛說「年輕人就是不一樣」、「金龍超搶眼」，氣氛熱絡。

洪孟楷說，新的一年就是要活力滿滿，直排輪隊和國旗車隊創意掃街，大家都精神抖擻，相信鄉親也一定感覺耳目一新。隊伍最終抵達林口的信仰地標竹林山觀音寺，眾人在觀音寺前大喊「中華民國新年快樂」，大批香客都紛紛鼓掌喝采。

洪孟楷表示，選舉也可以很有創意，也讓大家看到在地直排輪小選手的好表現，這是很棒的經驗，今天也用祝賀的心情到在地的信仰中心，深獲得民眾支持，初選到現在面對選情他謹慎樂觀面對，最後十天一步一腳印，希望穩中求勝，把握每一天。

(中時 )