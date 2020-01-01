金車伯朗咖啡深耕在地已有此許年頭，日前確傳出品牌內部大地震，19年年底前一口氣收掉民族、建北、八德、延吉、中和遠東等七間門市，今年1月也將撤收淡水門市，動作頻頻讓人不禁猜想是否將結束品牌營運？

事實上伯朗咖啡全台共計44間分店，目前已經收掉的七間店面的確是因為人流不及預期，加上租約到期才讓金車忍痛結束營業。以天母商圈的天母二店為例，品牌就指出因為來客數少，結束現有店面轉找新點另開新店或許還比較容易。加上台灣咖啡市場已相當飽和，若店面是自有地，轉型也不失一個好方法，柏克金啤酒餐廳南京店轉型前也是伯朗咖啡館就是最好的例子。

轉型後除了一樓的啤酒餐廳，二樓的燒肉吧與Kavalan Whisky Bar涵蓋了不同客層與時段，相較之前的咖啡館來說，業績成長許多。

而新聞盛傳的降轉消息則是空穴來風，品牌內部員工透露只是「平轉」，即伯朗咖啡內部員工轉調其它人力匱乏的門市繼續支援，或是同等職位轉調其它品牌門市，若員工因為門市距離或是不熟悉業務性質，則金車伯朗一律採用優退或資遣處理。

而除了目前已收掉的七間店與確定1月關掉的淡水店外，外界盛傳的觀察名單：重一/承德確定不受影響，將會繼續營運。

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(中時 )