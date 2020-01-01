紫南宮元旦發送發送招財錢母，民眾大排長龍。（廖志晃攝）

紫南宮發送招財錢母，排隊人潮壯觀。（紫南宮提供／廖志晃南投傳真）

紫南宮發送招財錢母，排隊人潮大爆滿。（紫南宮提供／廖志晃南投傳真）

紫南宮主委莊秋安，展示新版招財錢母。（廖志晃攝）

紫南宮招財錢母，今年全新改版。（廖志晃攝）

全國求財廟宇之首紫南宮，元旦發送第1波招財錢母，吸引9萬人大排長龍「拚發財」，周邊車流人潮大爆滿！紫南宮主委莊秋安表示，今年排隊人數比去年增加5成，民眾如果沒有拿到錢母，歡迎農曆春節大年初一再來領。

紫南宮今年招財錢母全新改版，並依生肖以「好事發生鼠來寶」為主題設計，圖騰上使用2隻錢鼠各抱如意和元寶，環抱鑲有福字的大葫蘆，象徵吸納百福，還有滿地花生和花朵，寓意寓花開富貴百福興。

莊秋安表示，今年排隊路線增加一條道路，仍然人潮滿滿，排隊人數比去年增加5成，因此，原本排隊前600人加送一組精裝版套幣，追加到前800人；而在上午9點前排進隊伍的人，都可以領到一枚錢母。

紫南宮以求發財金聞名，莊秋安表示，去年借出4億多元，還金則有6億多元，比往年略有增加，並未受到景氣影響。

竹山鎮長陳東睦也到場幫忙發送錢母，他表示今年紫南宮贊助竹山巧巧鼠竹藝燈會，還提供錢母讓欣賞燈會的民眾兌換，歡迎大家到竹山逛燈會。

(中時 )