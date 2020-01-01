雲林元旦升旗兼健走健身

雲林縣府及斗六市公所舉行元旦升旗，人民揮舞大幅國旗。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮公所舉行元旦升旗後，鎮長丁學忠（前右三）、前立委張嘉郡（前右四）、鎮代會主席林嘉弘（前右五）帶領大家健走。（許素惠攝）

雲林縣府與斗六市公所、虎尾鎮公所清晨同時舉行元旦升旗暨健走活動，縣長張麗善率領縣府團隊高唱國歌及國旗歌，迎接新的一年到來，不少人熱情參與，張祈求雲林縣新的一年縣運昌隆，縣民安和樂利。

斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠、副縣長謝淑亞前立委張嘉郡及地方議員、代表等都共襄盛舉，許多人穿著國旗裝，手拿小國旗，戴國旗帽等，齊唱國歌和國旗歌，看著巨幅國旗冉冉上升，十分感動。

張麗善指出，元旦唱國歌及升旗很重要也很神聖，青天白日滿地紅國旗是世界上最美麗的國旗，希望升旗活動讓大家展現愛國家、愛國旗的熱情，使更多人感受溫暖與愛，打造雲林成為溫馨有愛的幸福之城。

丁學忠送出大利多消息，宣布今年12月31日將在虎尾舉辦跨年晚會，而明年元旦升旗典禮再度舉行，獲得熱烈掌聲。

為了升旗後的健走，主辦單位貼心地發送早餐，讓大家補充體力，全程健走完的人可憑闖關卡（集滿雲林旗步走5關蓋章）領取限量款國旗紀念運動毛巾及背包。

(中時 )